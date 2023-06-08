Новости. Выпуск от 06.06.2023 г.
К. Токаев принял главу Парламентской Ассамблеи ОБСЕ
К. Токаев: Важно эффективно защищать права граждан
Подготовка к Astana Finance Days 2023 – площадка соберёт ведущих экспертов финрынка.
В ЕС готовы усиливать диалог и сотрудничество с Казахстаном. Подробности в эксклюзивном интервью с вице-президентом Европейской комиссии Марошом Шефчовичем
Вице-премьер А. Кульгинов о ситуации с водообеспечением столицы
Ход весенне-полевых работ обсудили в Правительстве
О прогнозах на будущий урожай, экспортном потенциале казахстанских аграриев и мерах господдержки - в интервью с директором департамента земледелия МСХ РК Азатом Султановым
Кредитное соглашение подписано между АО «Алматинские электрические станции» и АО «Банк Развития Казахстана».
300 человек ежегодно тонут в РК в летний период. Меры безопасности на водоемах рассмотрели на заседании Правительства. Как стартовал купальный сезон в столице?
Ликвидировали пожар в центре Астаны ЖК «Кристалл»
Крупный пожар на мусорном полигоне в Актобе.
Грин-карта «Ата жолы» станет доступна этническим казахам
Социально-экономическое развитие области Абай
Мобильное приложения для упрощенного изучения истории Казахстана изобрел педагог из Петропавловска