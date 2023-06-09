Новости. Выпуск от 07.06.2023 г.

Ситуация в Астане находится на контроле у Главы государства

В Казахстан с рабочим визитом прибыл Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани

К. Токаев встретился с генсекретарем ОБСЕ

Кабмин и Высшая аудиторская палата отчитались об исполнении бюджета

Депутаты Мажилиса об исполнении госбюджета и финансировании квазигоссектора – Е. Смышляева

Зелёная неделя в Брюсселе – глобальные инициативы ЕС по достижению углеродной нейтральности

Запуск новой товарной площадки (Astana Finance Days)

Авиакомпания Air Astana готова к выходу на IPO

Более двух тысяч дел завершено судом и международным арбитражным центром, работающем на площадке МФЦА - руководитель и регистратор аппарата суда и центра, Кристофер Кэмбелл-Холт

Саранча атаковала 6 районов Актюбинской области

Летний лагерь Freedom Camp от АО КСЖ Freedom life начал принимать детей в разных регионах