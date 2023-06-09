Новости. Выпуск от 07.06.2023 г.
Ситуация в Астане находится на контроле у Главы государства
В Казахстан с рабочим визитом прибыл Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани
К. Токаев встретился с генсекретарем ОБСЕ
Кабмин и Высшая аудиторская палата отчитались об исполнении бюджета
Депутаты Мажилиса об исполнении госбюджета и финансировании квазигоссектора – Е. Смышляева
Зелёная неделя в Брюсселе – глобальные инициативы ЕС по достижению углеродной нейтральности
Запуск новой товарной площадки (Astana Finance Days)
Авиакомпания Air Astana готова к выходу на IPO
Более двух тысяч дел завершено судом и международным арбитражным центром, работающем на площадке МФЦА - руководитель и регистратор аппарата суда и центра, Кристофер Кэмбелл-Холт
Саранча атаковала 6 районов Актюбинской области
Летний лагерь Freedom Camp от АО КСЖ Freedom life начал принимать детей в разных регионах