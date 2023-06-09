Новости. Выпуск от 08.06.2023 г.
К. Токаев: голоса средних держав должны быть услышаны в Совете безопасности. Президент сделал несколько политических и экономический заявлений, открывая форум в Астане.
На форуме развернута мобильная студия JJ – прямые эфиры
Международный форум Астана. Политика в экономике
Международный форум Астана. Об атмосфере и ожиданиях участников.
Интервью. Форум: Аркадий Добкин
(американский предприниматель высоко оценивает цифровизацию Казахстана
Инвестиции. Акцент на цифровую экономику
Интервью. Форум: Грациани Тиберио – международный институт глобального анализа : (важность форума и значимость инициатив Казахстана)
Тамара Дуйсенова назначена вице- премьером вместо Алтая Кульгинова
Р. Скляр прокомментировал ситуацию с модернизацией ТЭЦ в Экибастузе и Петропавловске. Первый вице-Премьер заверил казахстанцев, что отопительный сезон пройдет в штатном режиме
В Актау объявили ЧС природного характера. Чрезвычайная ситуация была объявлена из-за обмеления Каспийского моря
Петропавловск накрыла пыльная буря
Новый проект запустили в Шымкенте: всё лето в городских парках будут бесплатно действовать языковые курсы (казахский, русский, английский и китайский).