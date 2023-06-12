Новости. Выпуск от 09.06.2023 г.

В Семее из-за крупного лесного пожара ввели режим ЧС. Погибло 3 человека, поиски 11 продолжаются.

Касым-Жомарт Токаев принял делегацию ООН

О развитии многовекторой политики Казахстана. Интервью с главой секретариата ген. Директора отделения ООН в Женеве А. Чикваидзе

Казахстан готов увеличить экспорт сельхозпродукции в ЕС

К. Токаев провёл ряд встречу с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины

МВФ открыло представительство в ЦА. В Алматы

Интервью: Сотрудничество с ЕС и развитие экономики обсудили с бывшим президентом Еврокомиссии и независимым председателем совета директоров Goldman Sachs International Ж. Баррозу

Казахстан и Кыргызстан намерены нарастить объемы взаимной торговли

На форуме презентовали книгу «Новый Казахстан: Управляй степью во время глобальной бури». Презентовал один из авторов – Н.Рубини