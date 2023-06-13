Новости. Выпуск от 12.06.2023 г.
В Казахстане общенациональный траур
К. Токаев принимает телеграммы с соболезнованиями
За годы Независимости траур в Казахстане объявили в 12 раз
При тушении пожара в области Абай пропал ещё один сотрудник лесхоза - Тракторист Сергей Архипов
Лесной пожар в Абайской области не утихает
Министр ЧС ( о работе сил ЧС )
Когда были обнаружены первые очаги пожара?
Талдыкорган накрыло густым смогом
Лесникам повысят зарплату с 1 июля
Сенатор О. Булавкина – бывший аким сельского округа Бородулиха в области Абай ( рассказывает о регионе)
Активную помощь оказывают пострадавшим от пожара в области Абай
Ущерб от ЧС в области Абай
Президент освободил А. Саин от должности, вместо неё детским омбудсменом будет экс-мажилисмен Д. Закиева
Распоряжением Главы государства Светлана Жакупова назначена Уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте РК