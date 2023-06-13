Новости. Выпуск от 12.06.2023 г.

В Казахстане общенациональный траур

К. Токаев принимает телеграммы с соболезнованиями

За годы Независимости траур в Казахстане объявили в 12 раз

При тушении пожара в области Абай пропал ещё один сотрудник лесхоза - Тракторист Сергей Архипов

Лесной пожар в Абайской области не утихает

Министр ЧС ( о работе сил ЧС )

Когда были обнаружены первые очаги пожара?

Талдыкорган накрыло густым смогом

Лесникам повысят зарплату с 1 июля

Сенатор О. Булавкина – бывший аким сельского округа Бородулиха в области Абай ( рассказывает о регионе)

Активную помощь оказывают пострадавшим от пожара в области Абай

Ущерб от ЧС в области Абай

Президент освободил А. Саин от должности, вместо неё детским омбудсменом будет экс-мажилисмен Д. Закиева

Распоряжением Главы государства Светлана Жакупова назначена Уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте РК