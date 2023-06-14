Новости. Выпуск от 13.06.2023 г.

МВД подтвердило гибель еще одного лесника (пропавший тракторист)

Нормативы оснащения лесных хозяйств пересмотрят в Казахстане. Об этом телеканалу Jibek joly заявила министр экологии

По горячим следам

Очередной фейк!

Турция и Узбекистан помогут Казахстану в тушении пожара

По 200 тысяч тенге ежемесячно будут получать дети, чьи отцы погибли во время стихийного бедствия. Финансовую помощь окажут Freedom Holding Corp совместно с ТОО «ПК «Цементный завод Семей».

Казахстанцы собирают гуманитарную помощь. Сборный материал с регионов

В 2023 году возгораний в стране больше на 41%. Общий ущерб

Президент выразил соболезнования семье Димаша в связи с кончиной деда

Самолёт «Москва-Актау» экстренно сел в аэропорту Самары

Новые правила субсидирования сельхозтоваропроизводителей применяют в Казахстане. Теперь получение госпомощи мелким хозяйствам гарантирует специалист лист-ожидания

Интервью: Вопросы развития мировых финансов. Интервью с директором ЕБРР по Казахстану Хусейном Озханом

Рафал Трэпка – ген. Дир Mastercard в ЦА – высоко оценил уровень развития человеческого капитала

Поезд «Саламатты Казахстан». Анонс расписания.

Континентальный чемпионат Азии по шахматам