Новости. Выпуск от 13.06.2023 г.
МВД подтвердило гибель еще одного лесника (пропавший тракторист)
Нормативы оснащения лесных хозяйств пересмотрят в Казахстане. Об этом телеканалу Jibek joly заявила министр экологии
По горячим следам
Очередной фейк!
Турция и Узбекистан помогут Казахстану в тушении пожара
По 200 тысяч тенге ежемесячно будут получать дети, чьи отцы погибли во время стихийного бедствия. Финансовую помощь окажут Freedom Holding Corp совместно с ТОО «ПК «Цементный завод Семей».
Казахстанцы собирают гуманитарную помощь. Сборный материал с регионов
В 2023 году возгораний в стране больше на 41%. Общий ущерб
Президент выразил соболезнования семье Димаша в связи с кончиной деда
Самолёт «Москва-Актау» экстренно сел в аэропорту Самары
Новые правила субсидирования сельхозтоваропроизводителей применяют в Казахстане. Теперь получение госпомощи мелким хозяйствам гарантирует специалист лист-ожидания
Интервью: Вопросы развития мировых финансов. Интервью с директором ЕБРР по Казахстану Хусейном Озханом
Рафал Трэпка – ген. Дир Mastercard в ЦА – высоко оценил уровень развития человеческого капитала
Поезд «Саламатты Казахстан». Анонс расписания.
Континентальный чемпионат Азии по шахматам