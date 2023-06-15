Новости. Выпуск от 14.06.2023 г.

В Алматы пятерых детей заразили ВИЧ в больнице

Президент принял генпрокурора. Б. Асылов рассказал о законности и результатах надзора

По факту пожара в области Абай проверят всех причастных к региону, а также министров

ИНТЕРВЬЮ в мобильной студии Зам. Генерального прокурора о деталях расследования факта пожара в области Абай

В области Абай пошёл дождь. Местные говорят, что провели обряд вызова стихии

Пожар тушат на 4 участках

В области Абай продолжают работать эвакопункты. Людей, которые там находятся навестил аким региона

В Мангистауской области горит нефтегазовое месторождение

Депутаты заявили о проблемах с теплоснабжением в городе и призвали активно развивать энергетическую промышленность

Казахстан ввёл запрет на импорт российского авиатоплива

Возврат активов. Какие новшества ждут казахстанцев в сфере?

Выплаты детям из Нацфонда. Какие изменения ждут Закон?

ИНТЕРВЬЮ ЭКСКЛЮЗИВ

50 курсов на онлайн платформе Курсера переведены на казахский язык. До конца года планируется перевод еще 604 курсов.

Головкин отказался от титула