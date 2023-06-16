Новости. Выпуск от 15.06.2023 г.

Вспышка кори в Казахстане. Новые факты выявили в детсаду Астаны, есть случаи заболевания в регионах. Комментарий Миндрава.

Минздрав: ВИЧ выявили у пациентов больницы Алматы. Создана спецгруппа по расследованию. Врач не отстранён

МЧС: Не хватает более 120 отделений противопожарной службы

Семьям погибших при пожаре в области Абай выдали ключи от квартир. Вместе с тем, казахстанцы собрали деньги для поддержки людей

Ситуация с пожаров на нефтегазовом месторождении

Минэнерго: вопрос по строительству АЭС не будут выносить на референдум.

К. Токаев поздравил Си Циньпина с юбилеем

Нагрянут с проверкой

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Сейсмоустойчивость домов в Шымкенте