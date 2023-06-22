Новости. Выпуск от 21.06.2023 г.

Глава государства принял участие в Международном форуме волонтёров

Цифровой проект в сфере киноиндустрии намерен реализовать в Казахстане известный режиссёр Тимур Бекмамбетов

Визит Президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера продолжился в Мангистауской области.

23 соглашения по совместным проектам на сумму более $1,7 млрд подписано между Казахстаном и Германией - Казахинвест

Пленарное заседание Мажилиса. Ключевые вопросы повестки

Депутаты просят Правительство продолжить программу льготного автокредитования

Председатель Высшей аудиторской палаты Н. Годунова о приоритетах деятельности ВАП, контроле за расходованием бюджета, а также судебном процессе с НИТ

Итоги раунда переговоров по Сирии в астанинском формате

В Центре ядерной медицины больницы медцентра УДП наладили собственное производство радиофармацевтического препарата

Шымкент и Генуя стали городами-побратимами. Реализация совместный проектов

8 педагогов уволили в Актау за поддельные дипломы

Новый асфальт в Мангистау сворачивается как ковёр – видео завирусилось в сети. Подрядчик будет устранять нарушения.

Поддержка молодых врачей

Умные камеры будут следить за купающимися на павлодарских пляжах.