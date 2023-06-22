Новости. Выпуск от 21.06.2023 г.
Глава государства принял участие в Международном форуме волонтёров
Цифровой проект в сфере киноиндустрии намерен реализовать в Казахстане известный режиссёр Тимур Бекмамбетов
Визит Президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера продолжился в Мангистауской области.
23 соглашения по совместным проектам на сумму более $1,7 млрд подписано между Казахстаном и Германией - Казахинвест
Пленарное заседание Мажилиса. Ключевые вопросы повестки
Депутаты просят Правительство продолжить программу льготного автокредитования
Председатель Высшей аудиторской палаты Н. Годунова о приоритетах деятельности ВАП, контроле за расходованием бюджета, а также судебном процессе с НИТ
Итоги раунда переговоров по Сирии в астанинском формате
В Центре ядерной медицины больницы медцентра УДП наладили собственное производство радиофармацевтического препарата
Шымкент и Генуя стали городами-побратимами. Реализация совместный проектов
8 педагогов уволили в Актау за поддельные дипломы
Новый асфальт в Мангистау сворачивается как ковёр – видео завирусилось в сети. Подрядчик будет устранять нарушения.
Поддержка молодых врачей
Умные камеры будут следить за купающимися на павлодарских пляжах.