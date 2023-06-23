Новости. Выпуск от 22.06.2023 г.
Законопроект о приватизации военных и пожарных объектов обсудили в Сенате
В Сенате одобрили поправки касательно регулирования оборота сжиженного газа
Сенаторы одобрили поправки по регулированию движения электросамокатов
Новые правила прохождения госслужбы и ротации утвердил Президент
АГДС провел круглый стол о роли женщин в государственной службе
О женском лидерстве в Казахстане – в интервью с Сильваной Кох-Мерлин - немецким политиком, бывшим членом Европейского парламента
Финал республиканской олимпиады Iqanat
В Астане прошел самый масштабный выпускной для столичных школьников
В Атырау наградили медалистов и выпускников школ
О реализации турпроектов в интервью с министром культуры и спорта РК А. Ораловым
Развитие мараловодческого хозяйства в Боровом
В Аральском регионе увеличилась популяция куланов.
В Актау провели учебную спасательно-поисковую операцию в открытом море.