Новости. Выпуск от 22.06.2023 г.

Законопроект о приватизации военных и пожарных объектов обсудили в Сенате

В Сенате одобрили поправки касательно регулирования оборота сжиженного газа

Сенаторы одобрили поправки по регулированию движения электросамокатов

Новые правила прохождения госслужбы и ротации утвердил Президент

АГДС провел круглый стол о роли женщин в государственной службе

О женском лидерстве в Казахстане – в интервью с Сильваной Кох-Мерлин - немецким политиком, бывшим членом Европейского парламента

Финал республиканской олимпиады Iqanat

В Астане прошел самый масштабный выпускной для столичных школьников

В Атырау наградили медалистов и выпускников школ

О реализации турпроектов в интервью с министром культуры и спорта РК А. Ораловым

Развитие мараловодческого хозяйства в Боровом

В Аральском регионе увеличилась популяция куланов.

В Актау провели учебную спасательно-поисковую операцию в открытом море.