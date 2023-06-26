Новости. Выпуск от 23.06.2023 г.
Глава государства поздравил госслужащих и полицейских с профессиональными праздниками
Президент Токаев принял министра просвещения
Президент Токаев принял министра экологии
В Алматы состоялась первая встреча секретарей Советов Безопасности стран Центральной Азии и России
Развитие государственной службы в Казахстане
О реализации цифрового проекта по подбору кадров на госслужбу – в интервью с зам. Председателя Агентства по делам госслужбы Айнур Сергазиевой
Казахстан в рейтинге мирового прогресса
Казахстан увеличит транзит нефти через Азербайджан
Коррупция в образовании: новые схемы раскрыл Антикор
Руководитель стройкомпании осужден за хищения при капитальном ремонте двух школ в Алматинской области – АФМ
Герой в мундире
Международный олимпийский день празднуют в Астане
В Актобе прошли соревнования среди пациентов, перенёсших трансплантацию почки
Поддержка МСБ: госгранты до 10 млн вручают жителям Шымкента
Саксаул высаживают на высохшем дне Аральского моря