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  • 26.06.2023, 12:46

Новости. Выпуск от 23.06.2023 г.

Глава государства поздравил госслужащих и полицейских с профессиональными праздниками

Президент Токаев принял министра просвещения

Президент Токаев принял министра экологии

В Алматы состоялась первая встреча секретарей Советов Безопасности стран Центральной Азии и России

Развитие государственной службы в Казахстане

О реализации цифрового проекта по подбору кадров на госслужбу – в интервью с зам. Председателя Агентства по делам госслужбы Айнур Сергазиевой

Казахстан в рейтинге мирового прогресса

Казахстан увеличит транзит нефти через Азербайджан

Коррупция в образовании: новые схемы раскрыл Антикор

Руководитель стройкомпании осужден за хищения при капитальном ремонте двух школ в Алматинской области – АФМ

Герой в мундире

Международный олимпийский день празднуют в Астане

В Актобе прошли соревнования среди пациентов, перенёсших трансплантацию почки

Поддержка МСБ: госгранты до 10 млн вручают жителям Шымкента

Саксаул высаживают на высохшем дне Аральского моря

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