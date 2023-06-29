Новости. Выпуск от 27.06.2023 г.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в преддверии Дня работников средств массовой информации в торжественной обстановке вручил премии, гранты и объявил Благодарность Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации

А. Смаилов пригрозил увольнениями за срыв сроков подготовки к отопительному сезону

Какие изменения планируют в соцкодекс РК?

Закон о производстве и обработке органической продукции рассмотрели депутаты мажилиса в первом чтении

Что даст статус «цифрового кочевника» для предпринимателей, ведущих бизнес в РК? Интервью в мобильной студии с депутатом П. Казанцевым

Проблему рек и риски засухи затронули депутаты мажилиса: депзапрос

Полицейские проверяют грузовики и поезда на месте пожара в Абайской области

В озеро дендропарка Шымкента вернулась вода

В селе Кобда вручили ключи от квартир жителям, пострадавшим от паводка этой весной

В Алматы при поддержке ООН в РК состоялось открытие центральноазиатского альянса по искоренению гендерного насилия

Реконструкция исторического центра Астаны к 25-летию столицы

Казахстанские товары выйдут на рынок Ирана

В Мангистау начали подготовку специалистов «переработчик рыбы и морепродуктов», «техник-технолог»