Новости. Выпуск от 27.06.2023 г.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в преддверии Дня работников средств массовой информации в торжественной обстановке вручил премии, гранты и объявил Благодарность Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации
А. Смаилов пригрозил увольнениями за срыв сроков подготовки к отопительному сезону
Какие изменения планируют в соцкодекс РК?
Закон о производстве и обработке органической продукции рассмотрели депутаты мажилиса в первом чтении
Что даст статус «цифрового кочевника» для предпринимателей, ведущих бизнес в РК? Интервью в мобильной студии с депутатом П. Казанцевым
Проблему рек и риски засухи затронули депутаты мажилиса: депзапрос
Полицейские проверяют грузовики и поезда на месте пожара в Абайской области
В озеро дендропарка Шымкента вернулась вода
В селе Кобда вручили ключи от квартир жителям, пострадавшим от паводка этой весной
В Алматы при поддержке ООН в РК состоялось открытие центральноазиатского альянса по искоренению гендерного насилия
Реконструкция исторического центра Астаны к 25-летию столицы
Казахстанские товары выйдут на рынок Ирана
В Мангистау начали подготовку специалистов «переработчик рыбы и морепродуктов», «техник-технолог»