Қазақша Русский English Кыргызча Ўзбекча

  • 29.06.2023, 13:36

Новости. Выпуск от 28.06.2023 г.

К. Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан Айт

К. Токаев и Э. Эрдоган обменялись поздравлениями

Верховный Муфтий поздравил казахстанцев с праздником Курбан Айт

Как казахстанцы отмечают Курбан Айт?

К. Токаев поздравил работников СМИ

 «Жибек жолы» радует своих телезрителей

В Таразе презентовали мемориальную доску. Память о журналисте

В Астане произошел очередной пожар

Профилактика лесных пожаров

нарушения на очередном предприятии

Кызылординские аграрии испытывают дефицит воды

Теги:

Смотрите также