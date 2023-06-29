Новости. Выпуск от 28.06.2023 г.
К. Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан Айт
К. Токаев и Э. Эрдоган обменялись поздравлениями
Верховный Муфтий поздравил казахстанцев с праздником Курбан Айт
Как казахстанцы отмечают Курбан Айт?
К. Токаев поздравил работников СМИ
«Жибек жолы» радует своих телезрителей
В Таразе презентовали мемориальную доску. Память о журналисте
В Астане произошел очередной пожар
Профилактика лесных пожаров
нарушения на очередном предприятии
Кызылординские аграрии испытывают дефицит воды