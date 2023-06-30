Новости. Выпуск от 29.06.2023 г.
К. Токаев – встреча с МИД Люксембурга
С визитом в Казахстан прибыл министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн
Форум депутатов маслихатов партии Amanat прошел в столице
Е. Карин: «Выступление К. Токаева в Туркестане можно считать идеологическим посланием»
Усиление роли маслихатов и расширение их полномочий обсуждаем с депутатом мажилиса парламента Д. Тургановым
Депутаты сената одобрили законопроект о возврате государству незаконно приобретенных активов
Социальный кодекс примут 1 июля: какие именно меры поддержки будут доступны гражданам
Карагандинские экологи перенимают опыт полицейских, выезжают на рейды с видеожетонами
Аналитики Рэнкинг подсчитали, в каких регионах казахстанцы чаще всего нарушают правила пожарной безопасности
В Актау снова выбросило туши мертвых тюленей к берегу Каспия
Центр планирования семьи и репродуктивного здоровья открыли при областной больнице Караганды
В Кокшетау школьник придумал новый метод изучения английского языка
В Толебийском районе Туркестанской области жители села отказались от спиртного