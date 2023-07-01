Новости. Выпуск от 30.06.2023 г.

К. Токаев наградил за мужество в ходе ЧС в области Абай сотрудников МЧС, МВД, Минэк

Коллегия МВД с участием К. Токаева прошла в столице: что было на повестке

К. Токаев потребовал наказать обманувших казахстанцев, отправивших совершать хадж

О цифровизации в МВД беседуем с гостем в студии – замминистра внутренних дел С. Сарсеновым

Состоялась завершающая сессия мажилиса парламента: депутаты подвели итоги работы созыва

В мобильной студии «Жибек Жолы» - депутат А. Рау о главных результатах работы VIII созыва мажилиса парламента

Аким Астаны Ж. Касымбек о социально-экономическом развитии столицы