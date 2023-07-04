Новости. Выпуск от 03.07.2023 г.

К. Токаев принял председателя Верховного суда РК

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Д. Абаев назначен послом РК в РФ

Ситуация с казахстанскими паломниками в Саудовской Аравии

Спикер сената М. Ашимбаев встретился с активом области Улытау

Приоритеты работы сената на предстоящий сезон и итоги проделанной работы. Интервью с сенатором Е. Больгертом в мобильной студии «Жибек Жолы»

Е. Карин провел встречу с руководителями гос. аналитических структур

Один день из жизни секретного спецподразделения «А» КНБ РК

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Режиссер клипа «Голубь» о номинации на Каннах