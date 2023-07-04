Новости. Выпуск от 03.07.2023 г.
К. Токаев принял председателя Верховного суда РК
К. Токаев принял председателя Национального банка РК
К. Токаев принял председателя правления КФ University Medical Center
Д. Абаев назначен послом РК в РФ
Ситуация с казахстанскими паломниками в Саудовской Аравии
Спикер сената М. Ашимбаев встретился с активом области Улытау
Приоритеты работы сената на предстоящий сезон и итоги проделанной работы. Интервью с сенатором Е. Больгертом в мобильной студии «Жибек Жолы»
Е. Карин провел встречу с руководителями гос. аналитических структур
Один день из жизни секретного спецподразделения «А» КНБ РК
196 тыс авто поставили на учет в РК с начала кампании по легализации
Культура поведения на дорогах и закон о самокатчиках: какова ответственность самих участников движения и поможет ли регулирование? Интервью в студии с блогером Г. Пономаревым
Ситуация на Атырауском НПЗ и ТОО «МАЭК»: комментарий Минэнерго
В Абайской области новый пожар. О ситуации в регионе к этому часу
На 17 млрд возвращенных средств начнут строительство 6 школ в Шымкенте
1800 атлетов из 66 стран приняли участие в Ironman 70.3 в Астане
Режиссер клипа «Голубь» о номинации на Каннах