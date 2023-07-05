Новости. Выпуск от 04.07.2023 г.

К. Токаев принял участие в заседании ШОС

К. Токаев принял председателя японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном

О ситуации на АНПЗ и МАЭК, запасах ГСМ и электроснабжении: в Кабмине отчитался министр энергетики и руководство АО «КМГ»

Экспорт и производство критических сырьевых материалов сегодня обсудили на бизнес-форуме ЕС-Казахстан

Green Energy & Waste Recycling Forum – новые походы по переработке мусора и возобновляемой энергии обсудили на форуме в столице

Международная сессия «Медицинский туризм» в рамках форума мэров городов-побратимов прошла в столице

Ситуация во французском Нантере стабилизируется, передает собкор МИА «Казинформ»

День независимости США. Касым-Жомарт Токаев отправил поздравительную телеграмму Д. Байдену

100 млрд тенге выделено в этом году на реализацию проекта «Ауыл Аманаты»

В области Улытау фермеры просят о субсидировании при покупке кормов