Новости. Выпуск от 04.07.2023 г.
К. Токаев принял участие в заседании ШОС
К. Токаев принял председателя японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном
О ситуации на АНПЗ и МАЭК, запасах ГСМ и электроснабжении: в Кабмине отчитался министр энергетики и руководство АО «КМГ»
Экспорт и производство критических сырьевых материалов сегодня обсудили на бизнес-форуме ЕС-Казахстан
Green Energy & Waste Recycling Forum – новые походы по переработке мусора и возобновляемой энергии обсудили на форуме в столице
Международная сессия «Медицинский туризм» в рамках форума мэров городов-побратимов прошла в столице
Ситуация во французском Нантере стабилизируется, передает собкор МИА «Казинформ»
День независимости США. Касым-Жомарт Токаев отправил поздравительную телеграмму Д. Байдену
100 млрд тенге выделено в этом году на реализацию проекта «Ауыл Аманаты»
В области Улытау фермеры просят о субсидировании при покупке кормов