Обзор мундиаля. 15 декабря

Первым финалистом чемпионата стала сборная Аргентины, обыгравшая Хорватию со счетом 3:0. Счет в игре на 34-й минуте открыл форвард Лионель Месси, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен после того, как голкипер хорватов Доминик Ливакович сбил с ног Хулиана Альвареса.

На 39-й минуте Альварес удвоил преимущество Аргентины. Во втором тайме 22-летний форвард оформил дубль, забив после передачи Месси.

Во втором матче за выход в финал встретились Франция и Марокко.

Французы быстро вышли вперёд благодаря быстрому голу, который случился на пятой минуте встречи. После удара Килиана Мбаппе мяч рикошетом полетел в сторону защитника Тео Эрнандеса, который ударил точно по воротам – 1:0. Во втором тайме марокканцы владели мячом и пытались взломать оборону французской сборной, но та мастерски отражала все атаки. На 80-й минуте Килиан Мбаппе отдал пас на Рандаля Коло Муани, который забросил мяч в пустые ворота – 2:0. Таким образом, сборная Хорватии сыграет в матче за третье место с Марокко. Ну а в финале Аргентина встретится с Францией.