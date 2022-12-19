Обзор мундиаля. 18 декабря

Сборная Хорватии победила команду Марокко в матче за 3-е место со счетом 2:1. Все мячи были забиты в первом тайме. Сборная Хорватии завоевывает медали на втором чемпионате мира подряд. На чемпионате-2018 команда уступила в финале сборной Франции (2:4). На чемпионате-1998 во Франции хорваты также завоевали бронзовые медали. Нападающий сборной Хорватии Мислав Оршич поделился эмоциями:

«Мы провели отличную игру и заслуженно выиграли. Это было захватывающе. Это самый ценный гол в моей карьере. Я посвящаю его своей семье, которая всегда рядом со мной. Теперь мы будем праздновать вместе».

Ну а в финале встречались сборные Аргентины и Франции.

Основное время на стадионе «Лусаил» закончилось со счетом 2:2. Счет в игре на 23-й минуте открыл форвард аргентинцев Лионель Месси, забив с пенальти. На 36-й минуте счет в игре удвоил полузащитник Аргентины Ди Мария. Голевую передачу отдал Алексис Макаллистер.

Во втором тайме на 80-й минуте форвард Мбаппе реализовал пенальти. А затем на 81-й Килиан забил с игры, после передачи Маркуса Тюрама, сравнял счет в матче.

В дополнительное время на 108-й минуте забил Месси, выведя Аргентину вперед. На 117-й Мбаппе с пенальти сравнял счет, оформив в матче хет-трик.

В серии послематчевых пенальти футболисты Аргентины оказались точнее — 4:2.

Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.

Чемпионат мира 2022 года завершился. И можно подвести итоги.

Первый тур чемпионата мира сразу подарил зрителям большую сенсацию. Сборная Саудовской Аравии неожиданно для всего мира обыграла одного из главных фаворитов турнира, сборную Аргентины.

Главным открытием стала сборная Марокко. Марокканцы совершили еще одну сенсацию – в игре с Португалией. Африканская команда забила гол в первом тайме и спокойно отбивала атаки португальцев даже после потери двух основных центральных защитников.

Одним из главных разочарований можно считать сборную Германии. Главный фактор неудачи немцев кроется в самом первом матче против Японии. Сборная Японии благодаря заменам и смелости главного тренера Хадзиме Мориясу перевернула игру, забив дважды в концовке матча и праздновала сенсационную волевую победу.

Чемпионат мира закончился ­– футбол продолжается! И спортивный мир уже начал подготовку к следующему мундиалю 2026 года.