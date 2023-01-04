Река Иле и озеро Балхаш

0:22 - мы движемся в сторону пристани Добын

1:20 - 80% питания озера Балхаш обеспечивает река Иле

2:20 - Здесь у нас будет базовый лагерь.

3:40 - Вы за речкой смотрите?

4:20 - Нариман Абдулаев, Егерь

6:45 - Только я и Илон Маск умеем эту байдарку собирать!

7:30 - Самый засушливый год

8:30 - Если бы мы приехали неделей раньше, мы бы увидели другую картинку.

10:15 - Саят Алимкулов, Заместитель директора Института географии

13:00 - Малик Бурлибаев, Доктор технических наук Академик (РАВН)

14:50 - Пожары, конечно - беда!

17:00 - Ну вот пожалуйста! Западный ветер!

19:00 - Похоже, господа, наша экспедиция заканчивается раньше намеченного срока