Река Иле и озеро Балхаш
0:22 - мы движемся в сторону пристани Добын
1:20 - 80% питания озера Балхаш обеспечивает река Иле
2:20 - Здесь у нас будет базовый лагерь.
3:40 - Вы за речкой смотрите?
4:20 - Нариман Абдулаев, Егерь
6:45 - Только я и Илон Маск умеем эту байдарку собирать!
7:30 - Самый засушливый год
8:30 - Если бы мы приехали неделей раньше, мы бы увидели другую картинку.
10:15 - Саят Алимкулов, Заместитель директора Института географии
13:00 - Малик Бурлибаев, Доктор технических наук Академик (РАВН)
14:50 - Пожары, конечно - беда!
17:00 - Ну вот пожалуйста! Западный ветер!
19:00 - Похоже, господа, наша экспедиция заканчивается раньше намеченного срока