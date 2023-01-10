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  • 10.01.2023, 14:47

Сохранение горных экосистем

0:30 - Сохранение горных экосистем

1:47 - Виктория Элиас, директор природоохранных программ WWF-Russia

2:40 - Следующую неделю мы проведем в горах

3:15 - река Коксу

5:00 - Ночевать будем на турбазе Коринского охотничьего хозяйства.

6:00 - 69 процентов популяций позвоночных животных под угрозой!

8:00 - Оливье Лангранд, исполнительный директор, Фонд партнерства за сохранение критических экосистем (CEPF)

8:50  - Дэн Ротберг, директор грантовых программ, Фонд партнерства за сохранение критических экосистем (CEPF)

13:00 - Талгат Мусин, Региональный руководитель проекта

14:00 - Кайрат Кабдылдаев, Аким сельского округа Кабанбай

14:30 - Мы отправляемся в один из самых красивых уголков юго-востока Казахстана.

17:20 - Мы  на озере Тентек.

18:25 - Если повезет, увидим каких- нибудь животных.

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