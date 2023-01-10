Сохранение горных экосистем

Основная задача проекта – рассказывая о природных и туристических ресурсах Казахстана, прививать зрителю любовь к родной природе.

Сюжет каждого выпуска в динамичной форме рассказывает о путешествии к какому-то природному объекту – репрезентативные природные места, животные, заповедники и национальные парки.

Кроме популяризации казахстанской природы, цель программы – рассказать широкой зрительской аудитории о лучших международных практиках охраны природы и правильном управлении природными ресурсами.