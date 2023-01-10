Сохранение горных экосистем
0:30 - Сохранение горных экосистем
1:47 - Виктория Элиас, директор природоохранных программ WWF-Russia
2:40 - Следующую неделю мы проведем в горах
3:15 - река Коксу
5:00 - Ночевать будем на турбазе Коринского охотничьего хозяйства.
6:00 - 69 процентов популяций позвоночных животных под угрозой!
8:00 - Оливье Лангранд, исполнительный директор, Фонд партнерства за сохранение критических экосистем (CEPF)
8:50 - Дэн Ротберг, директор грантовых программ, Фонд партнерства за сохранение критических экосистем (CEPF)
13:00 - Талгат Мусин, Региональный руководитель проекта
14:00 - Кайрат Кабдылдаев, Аким сельского округа Кабанбай
14:30 - Мы отправляемся в один из самых красивых уголков юго-востока Казахстана.
17:20 - Мы на озере Тентек.
18:25 - Если повезет, увидим каких- нибудь животных.