Айгерим Абишева: Для всех был стресс поход по магазинам

Героиня выпуска придает индивидуальность пышкам. Казахстанский дизайнер Айгерим Абишева создает одежду размера plus size. В профессии было сложно. Но огромное желание делать женщин красивыми все же победило. В ее арсенале есть истории, когда клиентки плакали после примерки новых нарядов. «Я такая красивая!» - ради этих слов дизайнер готова творить и удивлять. Тем более ниша plus size в Казахстане практически не освоена. И не только в нашей стране. Несмотря на явные протесты известных кутюрье, в моду только врываются девушки с пышными формами и яркой харизмой. Все больше моделей plus украшают собой известные глянцевые издания и рекламные плакаты. Даже мировой бренд женского белья, который ассоциируется с идеально стройными телами, в этом году заключил контракт с plus size-моделью Бретань Кордс. История Айгерим тоже началась с показов. Сама героиня настолько открытая и искренняя, что сложно оставаться равнодушным.