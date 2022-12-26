Евгения Саладинова: Мы сдали все золото мое. Мы просто рискнули

Евгения Саладинова – отечественный дизайнер. Основатель бренда одежды плюс сайз. Имеет 16 шоурумов по всему Казахстану Опровергать мифы и стереотипы для нашей героини привычное дело: она с легкостью трансформировалась из парикмахера в визажиста затем стала успешным стилистом. А уже после пришло время и для дизайна и создания одежды. Одежда дизайнера яркая, женственная, стильная, экстравагантная. Модные луки от ее бренда — это своего рода смелый вызов и ответ черным безразмерным балахонам, в которых пытаются скрыться девушки размера плюс сайз. За этим пьянящим чувством уверенности клиенты всегда и возвращаются. За плечами Евгении Саладиновой уже есть два триумфальных показа с участием моделей плюс сайз. Но до настоящего признания и славы, путь к моде крупных габаритов у дизайнера был весьма тернистый.