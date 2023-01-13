Зарина Акшулакова: Внутри меня большое испытание

Зарина создает иной образ казахстанской женщины. Налом ее пути в фэшн индустрию послужило создание женских сумочек, которые покорили сердца в разных уголках земного шара, в том числе и селебрити, в числе которых и Светлана Бондарчук. Разработка коллекций, эскизы – всем занимается лично. Ее наряды подкреплены оригинальной подачей и нестандартным видением отдельных деталей. Именно в простоте кроется элегантность, а утонченность и скромность — признак изысканного стиля. Зарина выбирает быть верной, прежде всего, себе. Чтобы не делала, во всем ее внутренняя опора и собственные принципы. Если работа, то благоприятная атмосфера. Если производить, то качественно. Она воспринимает трудности как подспорье для развития, а бизнес - всегда интересно. Вот и дочь уже подхватывает мамину философию. Однажды они вместе создали коллекцию, и это только начало.