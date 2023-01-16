Сабина Вольская: Создаю взрослую одежду для маленьких

Героиня выпуска дизайнер, которого любят дети. Она создает уникальную взрослую одежду для маленьких. Сабина Вольская по специальности гример-постижёр-парикмахер. Но вместо работы в области кино, телевидения и театра в 2017 году выбрала модную индустрию.

Сабина Вольская открыта для пожеланий и предпочтений своих маленьких клиентов. Но все же ее главными принципами в создании вещей для детей остаются безопасность и практичность. Сегодня основатель бренда с гордостью говорит о том, что не просто создает одежду, но и одевает в нее собственных детей, которые для нее и мотиваторы, и критики, и модели.