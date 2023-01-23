Гульназ Алкенова: Мне хотелось осчастливить каждую девушку!

Гульназ Алкенова – казахстанский дизайнер. Оставив позади 10 лет работы в медицине и фармацевтической сфере, ей хватило смелости поменять свою жизнь на 180 градусов. Она с головой окунулась в мир индустрии красоты, превратившись из акушера-гинеколога в модельера свадебных платьев. К слову, в модных вопросах супруг Гульназ – Руслан -авиадиспетчер по профессии показывает высший пилотаж, всячески поддерживая вторую половинку. Есть у модного дома Гульназ Алкеновой и подиумный опыт. Платья для невест дизайнер представила на семи фэшн - показах. А первую свадебную коллекцию сшили в 2017 году для KAZAKHSTAN FASHION WEEK. За чашкой кофе выяснилось, Гульназ не только дипломированный врач, успешный дизайнер свадебных платьев, но и прекрасно танцует.