Молдир Иманбекова: Скоро казахстанские бренды будут покорять мировые подиумы

Молдир Иманбекова – отечественный дизайнер женской и детской одежды. Впервые сшила платье на свой школьный выпускной. Официально же свой путь в мир моды начала 10 лет назад. Чтобы стать успешным, недостаточно только создавать трендовые вещи. Необходимо мощное маркетинговое понимание. Семейную традицию равняться на маму продолжила уже дочь Молдир Иманбековой. В начале 2022 года дизайнер запустила первую коллекцию детской одежды, назвав ее в честь своей любимицы – Аяулым. Объективный фитбек от клиентов – это еще и возможность оперативно исправить недоработки в коллекциях и активировать продажи. Ведь любой наряд, даже из разряда арта — это в первую очередь коммерческий продукт.