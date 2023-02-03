Меруерт Шакербаева: Наш бренд не про моду, наш бренд про энергию

Героиня выпуска – человек, вошедший в список 50 людей, повлиявших на развитие fashion-индустрии страны. Меруерт Шакербаева – основательница казахстанской марки одежды. Стояла у истоков зарождения отечественного рынка глянцевых журналов. Как и бренды высокого уровня, команда Миры Шакербаевой выпускает 4–5 fashion коллекций в год: осень, зима, весна, лето и курорт, также известный как круиз. И снижать планку не намерена. Ее триумфальные показы на Kazakhstan Fashion Week подтверждают, что амбициозные планы Миры имеет под собой почву.