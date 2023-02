Адиля Ботабаева: Потребитель должен стать осознанным и подходить к своему гардеробу обдуманно

Адиля Ботабаева - лауреат международных премий, модельер, магистр дизайна одежды. Входит в список 50 лучших дизайнеров Малайзии, а также в десятку лучших инновационных дизайнеров по версии одной из зарубежных компаний. Основала свой бренд в 2019 году, где сделала ставку на осознанное производство. Все модели одежды – трансформеры и выполнены в технике Zero Waste. Адиля Ботабаева получила серьезное академическое образование в Малайзии в учебном заведении Degree in Fashion and Retail design, далее продолжила обучение в Италии в ведущим вузе по подготовке специалистов в индустрии моды и дизайна Raffles Milano Instituto. Дизайнер имеет уникальный опыт работы в мировых компаниях — Chanel, Furla, Julien McDonald и Toms. Вернувшись в Казахстан, начала продвигать идею экологичного производства.