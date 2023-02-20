Елена Свечникова: В наших пуховиках тепло, как в спальных мешках!

Вопрос с выбором профессий у героини нашего выпуска Елены Свечниковой никогда не стоял. После окончания московского вуза с дипломом конструктора - модельера она попала по распределению в дом моделей «Сымбат» в Алматы. Ее бренд стал официальным поставщиком одежды на VII зимние Азиатские игры, Олимпиаду в Сочи и Рио-де-Жанейро, Азиатские игры в Иньчхоне. Линия дизайнерской одежды ее бренда имела успех на модных выставках в Милане, Берлине и Москве. Имея колоссальный опыт в легкой промышленности Елена Свечникова вывела свою уникальную формулу успеха: инновационная технология, уникальный дизайн и бережный подход к потребителю.