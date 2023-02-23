Жадыра Жамансарина: Хотим донести до девушек Астаны, что нужно носить яркие цвета!!

Героиня выпуска Жадыра Жамансарина - основательница бренда женской одежды. До прихода в fashin-индустрию более 10 лет проработала в банковской сфере. Выпускница программы MBA КИМЕП, практиковалась в Нью-Йорке. Швейное производство модной марки базируется в Алматы. Душой бренда Жадыра Жамансарина называет свою творческую команду. Запуск от эскизов до готовых коллекций принадлежит именно им. Уверенность в собственных силах, ответственность перед командой помогают ей обходить подводные камни модного бизнеса.