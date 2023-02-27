Лария Джакамбаева: То, какая я сейчас, - результат ошибок, взлетов и падений

Ее креативность и бунтарский характер проявлялся не только в нарушении дресс-кода. Будучи офисным работником, она ощущала, что находится не на своем месте и не получала удовольствие от работы. Героиня выпуска Лария Джакамбаева – казахстанский дизайнер. Работала в банковской сфере. Но вместо экономики и цифр выбрала мир моды и дизайна. Выпускница легендарного Istituto Marangoni (Италия). Собственный бренд создала в 2008 году. Вошла в книгу "Топ-50 людей, повлиявших на моду Казахстана". В 2019 году Лария Джакамбаева открыла школу дизайна. Этот проект помогает молодым дарованиям создавать свои модные бренды и успешно выступать на казахстанских и международных неделях моды.