Меруерт Мурат: Из журналиста в дизайнера одежды

Героиня выпуска - казахстанский дизайнер, основательница бренда трикотажной одежды премиум класса Меруерт Мурат добилась успеха в бизнесе, откинув бездушный подход к ведению дел. Если у великой Коко Шанель путь в мир моды начался с маленького черного платья, то у Меруерт двери в фэшн-индустрию открылись благодаря созданию стильного жакета. Уже потом последовала история бренда и старт настоящего производства. Основная философия бренда - «Качество никогда не выходит из моды». Казахстанскому дизайнеру удается искусно совмещать традиции и инновации, ручное мастерство и современные технологии производства.