Асель и Индира Адиль. История успеха двух сестер

История этого выпуска о двух сестрах Асель и Индиру Адил, создавших уже полюбившийся казахстанцами бренд. Асель – креативный директор и основательница бренда казахстанских аксессуаров, текстиля для дома и одежды. Начала свои первые шаги в мир моды в 23 года. Будучи высококлассным специалистом в финансовой сфере, переключилась полностью на творчество. Ее сестра Индира отвечает за финансовую составляющую бренда и маркетинг. Степ бай степ от маленького платка до большого производства мечта о бренде реализовалась. Но перед тем, как сделать этот непростой шаг, сестры изучали рынок, ездили по выставкам, посещали фабрики в Турции, Италии, Китае, смотрели, как работает производство за рубежом и общались с профессионалами.