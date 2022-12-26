Как туристу получить статус «современный кочевник»?

Все очень просто! Достаточно посетить 20 локации в Казахстане, где расположены желтые рамки «NeoNomad», сфотографироваться на их фоне, опубликовать фото с хэштэгом #NeoNomad2022 #NeoNomad2023 и отметить - @kazakhtourism_official и @travel.kazakhstan. Посетив данные локации и опубликовав фотографии в социальных сетях, вы будете удостоены статуса «современный кочевник». А также получите памятные и ценные призы. Цель конкурса – популяризировать внутренний туризм в Казахстане, открыть новые туристические маршруты, которые малоизвестны. Организаторами конкурса выступают Министерство культуры и спорта РК и АО «НК «Kazakh Tourism».