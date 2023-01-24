Казахстан вернул месторождения золота, угля, железа и меди

В Казахстане вернули в госсобственность месторождения золота, угля, железа и меди. Они будут выставлены на аукцион и переданы стратегическим инвесторам. Вопросы ревизии месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья обсудили члены кабмина.

Отметим, сейчас Правительство работает над пересмотром контрактов и лицензий, выданных недропользователям. В прошлом году уполномоченные органы после проведенного анализа расторгли 115 контрактов и 198 лицензий по твердым полезным ископаемым, а также 12 контрактов по углеводородному сырью.

Вместе с тем по итогам прошлогодних торгов в бюджет страны уплачен подписной бонус на сумму 26 млрд тенге. Кроме того, заявлены инвестиции в геологоразведку по углеводородному сырью более чем на 50 млрд в нацвалюте.