Венгрия увеличит объем импорта казахстанской нефти и газа

Венгрия намерена увеличить объем импорта казахстанской нефти и газа. Об этом в интервью нашему телеканалу сообщил главный советник Венгерского института иностранных дел и торговли Ласло Васа. По его словам, страны продолжают держать курс на укрепление инвестиционных, экономических и культурных связей. Стороны заключили ряд соглашений по наращиванию сотрудничества в различных сферах. Говоря об основных показателях, то объем торговли между странами за 11 месяцев 2022 года достиг порядка 160 млн долларов, увеличившись сразу на 30 %. Сегодня на территории Казахстана успешно действуют 32 венгерских и 39 совместных предприятия. Кроме того, отметил Ласло Васа, Венгрия и Казахстан выступают связующим звеном для развития взаимоотношений между странами Центральной Азии и Евросоюза.

Ласло Васа, Главный советник Венгерского института иностранных дел и торговли:

– Для венгерских компаний Казахстан является важной страной, дающей импульс к усилению деловой активности в регионе. То же самое можно сказать и о Будапеште, который выступает проводником для казахстанских компаний в Европу. Казахстан близок нам по духу. Нас связывает историческое прошлое. Глубоко укоренившееся стратегическое партнерство дает возможность в полной мере использовать потенциал экономических отношений, что одинаково выгодно обеим сторонам.