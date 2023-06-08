AIF: К. Токаев предложил провести региональный климат форум в РК в 2026 году

Провести Региональный климатический саммит в Казахстане в 2026 году под эгидой ООН. С таким предложением на международном форуме Астана выступил президент Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что страны региона чуть больше чем через четверть века могут столкнуться с серьезными климатическими изменениями. В результате это приведет к деградации земель и дефициту водных ресурсов. По мнению Главы государства, только консолидация мер и тесное сотрудничество стран позволит решить упомянутые проблемы. Для этого казахстанский лидер также предложил создать проектный офис стран Центральной Азии в Алматы.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:

- Мы действительно обеспокоены нехваткой водных ресурсов. Засухи и наводнения в Центральной Азии нанесут ущерб в размере 1,3% ВВП в год, а урожайность сельскохозяйственных культур снизится на 30%, что приведет к появлению около 5 млн внутренних климатических мигрантов к 2050 году. Площадь наших ледников уже сократилась на 30%. Уровень воды в двух великих реках нашего региона – Сырдарье и Амударье к 2050 году снизится примерно на 15%. Чтобы предотвратить экологическую катастрофу в регионе, мы призываем выделять больше ресурсов на поддержку Международного фонда спасения Арала.

В ходе своей речи Президент призвал участников, заинтересованных в поиске новых возможностей, к деловому и экономическому сотрудничеству. Он привел конкретные примеры того, почему Казахстан выступает надежным и глобальным партнером для стран.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:

- Срединный коридор, или Транскаспийский международный транспортный маршрут, связывающий Китай с Европейским Союзом, открывает новые возможности для торговли и инвестиций. Этот маршрут позволит сократить время перевозки товаров через Индийский океан почти вдвое. Хочу также подчеркнуть ключевую роль Казахстана в инициативе «Пояс и путь», которая способствует экономическому развитию и укреплению внутрирегиональных контактов.

К слову, по словам старшего вице-президента Торговой палаты США Хуша Чокси, со стороны американских компаний к Казахстану проявляется растущий интерес. На форуме делегация из Соединенных Штатов в этом году представлена 20-ю компаниями и 40 бизнес-лидерами в таких сферах, как АПК, диджитал-сектор, нефтяная отрасль и венчурный бизнес.

Хуш Чокси, старший вице-президент торговой палаты США:

- Я думаю, что форум открывает большие возможности для многих компаний торговой палаты США в самых различных отраслях. Я ожидаю, что площадка форума будет полезной для пересмотра наших взглядов в отношении бизнес-возможностей в Казахстане и в части вложения инвестиций. Форум носит международный характер и полезен для обмена идей. Я думаю, что Правительство Казахстана предпринимает все шаги для того, чтобы создать комфортные условия для инвесторов.

Роман Скляр, Первый Заместитель Премьер-министра РК:

- Традиционно форум дает возможность для активизации предпринимательской деятельности, мы обсуждаем новые проекты, мы составляем перспективные планы. Польза от таких форумов, безусловно, есть. Мы открыты к сотрудничеству со всеми странами мира. Китайская народная республика, США, Российская Федерация - все страны, которые с нами сотрудничают… мы всегда открыты!

Отметим, в рамках Международного форума в столице ожидается подписание ряда соглашений. Они направлены на сотрудничество в бизнес-сфере, науке, обмене технологиями и передаче опыта в различных направлениях.

Автор: Айгерим Акимжанова