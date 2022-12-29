Каскадеры Nomad Stunts будут участвовать в проекте Netflix

Казахстанские каскадеры будут ставить трюки для нового проекта от Netflix. Стриминговый сервис снимет исторический фильм о жизни и пути становления полководца Тамерлана. Съемки полнометражной исторической картины для всемирно известного онлайн-кинотеатра пройдут в апреле-мае 2023-го, а подготовительный период намечен на январь-март следующего года.

Планируется, что большая часть экстерьерных съемок пройдет в Казахстане, а интерьерных – в Узбекистане. Создатели фильма намерены задействовать в проекте казахстанских специалистов – от операторов и художников по костюмам до административного персонала.

Жайдарбек Кунгужинов, руководитель Международной группы профессиональных каскадеров Nomad Stunts:

– Я уговорил их снимать здесь, потому что для меня важно, чтобы проект проходил в Казахстане. Это будет небольшой прорыв, я думаю так. Если у нас все получится, прорыв будет на американские платформы. И надеюсь, что заинтересуют наши места съемок, наши красивые локации. Для меня очень важно все сделать здесь и сделать хорошо. Мы будем готовить актеров, физическую подготовку, фехтование, верховая езда. Где-то мы будем использовать речет и сразу же будем подбирать дублеров, ставить трюки. Нам нужно будет быстро и эффективно подготовить трюки и снять за четыре недели весь экшн.

Отметим, что это уже третий совместный проект отечественных каскадеров с Netflix. Ранее они принимали участие в съемках сериалов «Марко Поло» и «Письмо королю». Также они сотрудничают с сервисами HBO и Apple TV+, студиями Disney, Universal и другими.